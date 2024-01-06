شكرا لقرائتكم خبر 3 مؤشرات تقيس تطور أداء الجهات الحكومية وقدراتها الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الحكومة الرقمية وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها الرقمية، ورضا المستفيد عنها، أصدرت عددا من المؤشرات لقياس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، ومدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وتقديم التوصيات.

مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

يقيس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

يحتوي على نتائج الجهات الحكومية المشاركة والمشمولة في دورة قياس 2022 ، معتمدا على ما وفرته الجهات الحكومية من بيانات للهيئة عبر نظام القياس.

قياس أداء 217 جهة حكومية.

27 جهة شاركت للمرة الأولى بالقياس ولم تحتسب نتائجها ضمن الجهات المشمولة في هذا التقرير.

190 جهة حكومية شملها مؤشر القياس.

مقياس 2022

نقلة نوعية في منهجية القياس، وذلك بالتحول من قياس النضج إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

أصدرت وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي؛ متضمنة متطلبات التطبيق ذات العلاقة ومستويات الالتزام لكل معيار وفق قسمين رئيسين:

الأول: المعايير المستمدة من القرارات والأوامر السامية والتعاميم.

الثاني: معايير التحول الرقمي.

أهداف القياس

رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي.

تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي.

تطوير الحكومة الرقمية.

تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

المساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.

معايير ترشيح الجهات المشمولة

أن تكون الجهة حكومية.

أن تكون الجهة مستقلة إداريا ولها شخصية اعتبارية.

أن تكون الجهة مستقلة ماليا.

الوزارات 23

الأمانات 17

الخدمات الصحية 13

التعليم والتدريب 36

التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية 13

الأمنية والعسكرية 14

إمارات المناطق 13

أجهزة عامة 33

المالي والاقتصادي 28

نتائج تقييم الجهات الحكومية في عامي 2021 و 2022

2021 %69.39

2022 %80.96. (ارتفع بواقع 11.57%)

الجهات

2021 193 جهة

2022 217 جهة (ارتفعت بواقع 24 جهة)

الإبداع

2021 جهتان

2022 7 جهات (ارتفعت بواقع 5 جهات)

التكامل

2021 43 جهة

2022 54 جهة (ارتفعت بواقع 11 جهة)

التحسين

2021 61 جهة

2022 93 جهة (ارتفعت بواقع 32 جهة)

الإتاحة

2021 85 جهة

2022 60 جهة (انخفضت بواقع 25 جهة)

البناء

2021 جهتان

2022 3. (ارتفع بواقع 1 جهة)

أعلى الجهات الحكومية في قياس الإبداع

وزارة العدل- 92.38%

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - 91.76%

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - 91.23%

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - 90.90%

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية - 90.80%

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - 90.09%

جامعة القصيم - 90.00%

مؤشر جاهزية التقنيات الناشئة (النسخة التجريبية)

للجهات المنشأة حديثا من مجلس الوزراء، يشترط أن يمضي على تأسيسها 18 شهرا.يقيس جاهزية تبني التقنيات الناشئة ويحدد مستوى جاهزية الوضع الراهن للجهات الحكومية، ويرصد الفجوات، ويحدد الخطوات المستهدفة لبناء الإمكانات اللازمة لتبني التقنيات الناشئة بنجاح.

الأهداف

المساهمة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

رفع مستوى جاهزية الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة.

دعم الجهات الحكومية في رحلتهم لتبن يّ التقنيات الناشئة.

الأثر المترتب

تحسين جودة الخدمات وتحقيق القيمة المرجوة من التقنيات الناشئة.

دعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والاستثمار فيها.

تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

تبني وتعزيز مفهوم التقنيات الناشئة

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج GovTech لتحفيز الابتكار وتبني التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية من خلال تسخير التقنيات الناشئة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والقدرات الحكومية.

التقنيات الناشئة

إنترنت الأشياء

الذكاء الاصطناعي والتحليلات

سلاسل الكتل

الروبوتات

7 جهات حكومية تجربة ثلاث تقنيات ناشئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي

وزارة الصحة

المركز الوطني للمعلومات الصحية

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الجوازات

أمانة الرياض

- سلاسل الكتل في مجال تتبع الحاويات- الذكاء الصناعي- السيطرة على جائحة كوفيد - 19 من خلال تتبع المخالطين- مواجهة التهديدات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التحليلات المتقدمة- توقع إعادة دخول المرضى- مراقبة الاختبارات عن بعد- أتمتة عمليات دخول الركاب ومغادرتهم- إنترنت الأشياء- نظام التحكم في الإضاءة والمراقبة عن بعد

مؤشر نضج التجربة الرقمية

يهدف إلى قياس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وفقا لعدد من المحاور الرئيسة ويقدم التوصيات للجهات لرفع نضجها، بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية ويتواكب مع التوجهات الحديثة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستفيدين.

عن المؤشر:

يقيس تفاعل المستفيد مع الجهات الحكومية والانتفاع من خدماتها عبر القنوات الرقمية المختلفة ومدى رضاه عن جودة هذه التجربة.

الاستفادة من تجاربها ونماذج أعمالها. وتتطور هذه المناظير والمحاور في كل دورة لضمان مواكبة التوجهات الحديثة للتجربة الرقمية.

الأهداف

رفع نضج المنصات والخدمات الرقمية الحكومية.

تسريع مراحل التطور المتعلقة بالتحول الرقمي للمنصات والخدمات الرقمية الحكومية.

تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين وتحسين رضاهم عنها.

مواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

قياس النضج بناء على أفضل الممارسات الدولية.

الاستفادة من المنصات والخدمات الرقمية ذات النضج العالي كنماذج وطنية.

تصنيف مستويات نضج التجربة الرقمية

الأول: ناشئ

الثاني: متطور

الثالث: متمكن

الرابع: متقدم

الخامس: متميز

المنصة أو الخدمة الرقمية ناشئة وتتطلب المزيد من التطويرالمنصة أو الخدمة الرقمية طبقت بشكل جزئي مع إمكانية استغلال فرص التحسين.المنصة أو الخدمة الرقمية تطبق معظم متطلبات محاور التجربة الرقمية وتحتاج إلى مزيد من التعزيزالمنصة أو الخدمة الرقمية متقدمة في تطبيق محاور التجربة الرقمية ومصممة بشكل فعالالمنصة أو الخدمة الرقمية رائدة في تطبيق محاور التجربة الرقمية بحيث أصبحت نموذجا وطنيا يحتذى به.

المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية 2022

النتائج

رضا المستفيد 76.98% متمكن

تجربة المستخدم 79.73% متمكن

التعامل مع الشكاوى 72.58% متطور

عدد المنصات في كل مستوى

0 ناشئ

3 متطور

8 متمكن

1 متقدم

0 متميز

أعلى خمس منصات حكومية