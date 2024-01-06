3 مؤشرات تقيس تطور أداء الجهات الحكومية وقدراتها الرقمية

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مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي
- يقيس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
- يحتوي على نتائج الجهات الحكومية المشاركة والمشمولة في دورة قياس 2022 ، معتمدا على ما وفرته الجهات الحكومية من بيانات للهيئة عبر نظام القياس.
- قياس أداء 217 جهة حكومية.
- 27 جهة شاركت للمرة الأولى بالقياس ولم تحتسب نتائجها ضمن الجهات المشمولة في هذا التقرير.
- 190 جهة حكومية شملها مؤشر القياس.
نقلة نوعية في منهجية القياس، وذلك بالتحول من قياس النضج إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
أصدرت وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي؛ متضمنة متطلبات التطبيق ذات العلاقة ومستويات الالتزام لكل معيار وفق قسمين رئيسين:
- الأول: المعايير المستمدة من القرارات والأوامر السامية والتعاميم.
- الثاني: معايير التحول الرقمي.
- رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي.
- تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي.
- تطوير الحكومة الرقمية.
- تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية.
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- المساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
- أن تكون الجهة حكومية.
- أن تكون الجهة مستقلة إداريا ولها شخصية اعتبارية.
- أن تكون الجهة مستقلة ماليا.
- الوزارات 23
- الأمانات 17
- الخدمات الصحية 13
- التعليم والتدريب 36
- التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية 13
- الأمنية والعسكرية 14
- إمارات المناطق 13
- أجهزة عامة 33
- المالي والاقتصادي 28
- 2021 %69.39
- 2022 %80.96. (ارتفع بواقع 11.57%)
- 2021 193 جهة
- 2022 217 جهة (ارتفعت بواقع 24 جهة)
- 2021 جهتان
- 2022 7 جهات (ارتفعت بواقع 5 جهات)
- 2021 43 جهة
- 2022 54 جهة (ارتفعت بواقع 11 جهة)
- 2021 61 جهة
- 2022 93 جهة (ارتفعت بواقع 32 جهة)
- 2021 85 جهة
- 2022 60 جهة (انخفضت بواقع 25 جهة)
- 2021 جهتان
- 2022 3. (ارتفع بواقع 1 جهة)
- وزارة العدل- 92.38%
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - 91.76%
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - 91.23%
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - 90.90%
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية - 90.80%
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - 90.09%
- جامعة القصيم - 90.00%
يقيس جاهزية تبني التقنيات الناشئة ويحدد مستوى جاهزية الوضع الراهن للجهات الحكومية، ويرصد الفجوات، ويحدد الخطوات المستهدفة لبناء الإمكانات اللازمة لتبني التقنيات الناشئة بنجاح.
الأهداف
- المساهمة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
- رفع مستوى جاهزية الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة.
- دعم الجهات الحكومية في رحلتهم لتبن يّ التقنيات الناشئة.
- تحسين جودة الخدمات وتحقيق القيمة المرجوة من التقنيات الناشئة.
- دعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والاستثمار فيها.
- تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج GovTech لتحفيز الابتكار وتبني التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية من خلال تسخير التقنيات الناشئة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والقدرات الحكومية.
التقنيات الناشئة
- إنترنت الأشياء
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات
- سلاسل الكتل
- الروبوتات
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- الذكاء الصناعي
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي
- وزارة الصحة
- المركز الوطني للمعلومات الصحية
- هيئة تقويم التعليم والتدريب
- الجوازات
- إنترنت الأشياء
- أمانة الرياض
مؤشر نضج التجربة الرقمية
يهدف إلى قياس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وفقا لعدد من المحاور الرئيسة ويقدم التوصيات للجهات لرفع نضجها، بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية ويتواكب مع التوجهات الحديثة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستفيدين.
عن المؤشر:
يقيس تفاعل المستفيد مع الجهات الحكومية والانتفاع من خدماتها عبر القنوات الرقمية المختلفة ومدى رضاه عن جودة هذه التجربة.
الاستفادة من تجاربها ونماذج أعمالها. وتتطور هذه المناظير والمحاور في كل دورة لضمان مواكبة التوجهات الحديثة للتجربة الرقمية.
الأهداف
- رفع نضج المنصات والخدمات الرقمية الحكومية.
- تسريع مراحل التطور المتعلقة بالتحول الرقمي للمنصات والخدمات الرقمية الحكومية.
- تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين وتحسين رضاهم عنها.
- مواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
- قياس النضج بناء على أفضل الممارسات الدولية.
- الاستفادة من المنصات والخدمات الرقمية ذات النضج العالي كنماذج وطنية.
- الأول: ناشئ
- الثاني: متطور
- الثالث: متمكن
- الرابع: متقدم
- الخامس: متميز
المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية 2022
النتائج
- رضا المستفيد 76.98% متمكن
- تجربة المستخدم 79.73% متمكن
- التعامل مع الشكاوى 72.58% متطور
- 0 ناشئ
- 3 متطور
- 8 متمكن
- 1 متقدم
- 0 متميز
- أبشر 85.59% متقدم
- توكلنا 82.76% متمكن
- إحسان 80.83% متمكن
- صحتي- 80.41% متمكن
- ناجز 78.84% متمكن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.