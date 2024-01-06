شكرا لقرائتكم خبر 600% زيادة في المساحات الخضراء بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت 600% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بداية من أغسطس 2023 إلى ديسمبر، بسبب الحالة المطرية في هذه الفترة التي وصلت معدلاتها إلى 200 ملم في بعض المواقع.

وأوضح أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في مكة المكرمة في أغسطس إلى 3,529.4 كلم2 بما يمثل 2.3% من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيا خلال الأشهر التالية مع زيادة هطول الأمطار وتصل في نهاية الفترة إلى 26,256 كلم2.

وغطى الغطاء النباتي في ديسمبر 2023 نحو 17.1% من إجمالي مساحة منطقة مكة المكرمة، وتركز في المناطق الجبلية والمرتفعات الموازية لخط ساحل البحر الأحمر، التي يبلغ ارتفاعها ما بين 500 م و2,600 م، في محافظات: مكة المكرمة، والطائف، والليث، والجموم، والكامل، وخليص.

ويعمل المركز الوطني على دراسة واقع مناطق الغطاء النباتي ومراقبة التغير بمواقع مشاريع التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، إضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات، وذلك بالاعتماد على برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مشاريع التشجير ومبادرة «السعودية الخضراء».

المركز الوطني: