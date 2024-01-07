تراند اليوم : الحصيني يكشف موعد دخول الكتلة الباردة.. والمناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن موعد دخول الكتلة الباردة على المملكة، والمناطق المتأثرة بها.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": الكتلة المتوقعة حسب النماذج العددية للطقس متوقع خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات للعام 1445هـ؛ تمركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من الوسطى والصمان والدهناء وشمال الشرقية تمتد حتى الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها المرتفعات الجبلية وشرقها، وعلى سبيل المثال العاصمة الرياض متوقع أن تصل الحرارة فجرا من ست إلى سبع درجات وخارج المدن والمرتفعات الجنوبية، ومن الممكن أن تقترب من "الصفر المئوي".

وتابع: متوقع أجواء جيدة معتدلة نهاراً، باردة ليلاً على المناطق السابقة ولايمنع التنزه في البراري خاصة في النهار، واحتاطوا في الملابس ليلًا مع خيمة أو غرف أو الرجوع ليلاً على معظم المناطق، مشيرا: استمرار فرصة الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة مع حبات برد.