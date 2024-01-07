تراند اليوم : سعر الحبة الواحدة وصل إلى 2900 ريال.. شاهد: بداية بيع الفقع في ‎سوق حفر الباطن

صحيفة الخليج 365 : عرضت قناة العربية تقريرا وثق بداية بيع الفقع في سوق حفر الباطن.

وحسب التقرير، الأسعار تسجل أرقاما فلكية وسط توقعات بزيادة المعروض خلال الأسابيع القادمة.

وأظهر الفيديو شخص يحرج على الفقع، ووصل سعر الحبة الواحدة ل 2900 ريال.

وقال مشعل العنزي تاجر في سوق حفر الباطن: " نحن الآن في بداية الموسم، وتوجد كميات من الفقع الآن في السوق".

وأضاف: " الأسعار مناسبة تبدأ من 200 ريال إلى 2500 ريال على حسب النوع والحجم والكمية".

وأشار إلى أن الاقبال على شراء الفقع يزداد كل يوم، وتوقع بيع كميات كبيرة من الفقع.