تراند اليوم : برواتب تصل إلى 13،600 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، مالية، فنية) للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (ينبع، جيزان، الجبيل) على النحو التالي:

- سكرتير (عدد 1 - للجنسين - جيزان)

- محاسب (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- مستقبل بلاغات (عدد 2 - للجنسين - جيزان)

- مدير مشروع (عدد 1 - للرجال - ينبع)

- أخصائي دعم فني (عدد 1 - للجنسين - جيزان)

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 13,600 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: إضغط هنا