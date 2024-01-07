شكرا لمتابعة خبر عن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ لطلاب وطالبات التعليم الثانوي والجامعي بمحافظة جدة بجميع مساراتها، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.

وتتضمن المسابقة عِدة مسارات تتمثل في طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بأربعة فروع ومسار طلاب ذوي الإعاقة بثلاثة فروع، ومسار مسابقة تحدي التقنية بثلاثة مجالات، ومسار التصوير الإبداعي “آية وصورة “.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسابقة الخط القرآني الذي يسهم في تنمية الاعتزاز بالقرآن الكريم.

وتعزز مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الوعي الديني والقيم الإسلامية بين الطلاب والطالبات، من خلال دمج التعليم والقيم الإسلامية وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مجتمع متميز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة العامة للمسابقة أنه بالإمكان التسجيل عبر زيارة رابط الموقع .