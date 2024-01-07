تراند اليوم : بعدما فقد 12 شخصا من عائلته.. شاهد: وائل الدحدوح يودع نجله الأكبر بعد مقتله في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين في خان يونس

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، لحظة وداع الصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح لنجله حمزة بعد مقتله وآخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين في خان يونس.

وأظهر الفيديو وائل الدحدوح، وهو "يلقي نظرة الوداع الأخيرة عل جثمان نجله حمزة، وبكى وقبل يده".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد صحفيين أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما غرب مدينة خان يونس.

الجدير بالذكر في 25 أكتوبر 2023، قٌتل 12 من أفراد عائلة، وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته، في غارة جوية على منزلهم في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في وقت سابق مقتل 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.