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أمانة جدة تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش لأحد المطاعم الشهيرة

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شكرا لقرائتكم أمانة جدة تضبط مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش لأحد المطاعم الشهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت أمانة محافظة جدة، مسلخًا للذبح العشوائي، في أحد الأحواش بنطاق “أبرق الرغامة” يتبع لأحد المطاعم “الشهيرة” في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة أنه ضمن الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية تمكنت الفرق الرقابية من ضبط مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ داخل “حوش شعبي” يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة.

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إغلاق الموقع

وأضافت الأمانة أنه جرى إغلاق الموقع فورًا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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