شكرا لقرائتكم 3 ساعات جراحية لتحرير المشيمة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق مستشفى الولادة والأطفال ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي وعبر فريقه الطبي المتخصص في جراحة النساء والولادة نجاحا لافتا من خلال إجراء عملية معقدة لإنقاذ سيدة حامل وجنيها.

3 ساعات جراحية

وذكر التجمع أن المريضة البالغة من العمر 37 عاما وصلت طوارئ المستشفى في حالة خطرة جدا وهي تعاني من ألم شديد ببطنها بسبب تداخل المشيمة بشدة في عضلة الرحم والمثانة الأمر الذي قد يتسبب لها بنزيف شديد واحتمالية فقدان حياتها ووفاة الجنين في بطنها.

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وأوضح أنه أجريت الفحوصات اللازمة والرنين المغناطيسي للمريضة بعد تنويمها حيث أكد التشخيص الطبي وجود مشيمة منزاحة ومخترقة للرحم والأعضاء المجاورة، فثم تامين الدم اللازم لها قبل تنفيذ العمل الجراحي الذي استغرق 3 ساعات تحت التخدير العام بوجود استشاري جراحة المسالك البولية.

نقل الحالة للعناية المركزة

وأشار إلى أن الفريق الطبي تمكن من توليد السيدة واستخراج الجنين بحالة جيدة وتحرير المشيمة من الأعضاء المجاورة للرحم واستئصال الرحم، ومن ثم نُقلت الحالة إلى العناية المركزة وخضعت للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، وغادرت السيدة المستشفى برفقة مولودها بعد أسبوع وهما بحالة صحية جيدة.

وأفاد التجمع أن قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة باشر ما يقارب 171 عملية لحالات مشيمة منزاحة خلال عام 2023 وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، منوها بأن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى خلال العام المنصرم 2023 م بلغ 8539 عملية كان منها 2853 عملية للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات النساء 5686 عملية جراحية.