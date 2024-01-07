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شكرا لقرائتكم طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تتيح وزارة التعليم إمكانية تحديث المؤهلات الدراسية لمنسوبي الوزارة في نظام فارس عبر خطوات سهلة وبسيطة.
تعديل المؤهلات الدراسية
ويتم تعديل المؤهلات الدراسية من خلال ما يلي:
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- توثيق المؤهل في نظام فارس عن طريق إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم التابع لها الموظف.
- تحديث المؤهل في نظام فارس من خلال ما يلي:
- الدخول إلى الصفحة الشخصية
- النقر على بياناتي
- النقر على أيقونة تحديث
- ومن ثم النقر على أيقونة المؤهلات
- تدوين البيانات المطلوب تحديثها
- إضافة المرفقات المطلوبة
- النقر على ايقونة التالي ومن ثم تقديم.
التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس
يذكر أن نظام فارس يتيح التقديم على الترقية عبر الخطوات التالية :
- فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.
- النقر على خيار تسجيل الدخول.
- التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.
- اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.
- قبول طلب الترشيح.
- الضغط على إضافة.
- الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.
- في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.
- وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.
الاستعلام عن الترقية
كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:
- فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول.
- الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.
- الضغط على خانة ترقية الخدمة الذاتية.
- الضغط على خانة قرار التحديث.
- سيعرض تفاصيل الترقية سواء جرى قبولها أو رفضها.