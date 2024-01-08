شكرا لقرائتكم خبر تحضيرات لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل موضوعات هذه الدورة التي أعلنتها الجائزة سابقا: «النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة» لجائزة الدراسات الإسلامية، و»جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية» لجائزة اللغة العربية والأدب، بينما تناولت جائزة الطب موضوع «علاجات الإعاقات الطرفية» وجائزة العلوم «علم الحياة»، أما جائزة خدمة الإسلام، فهي تقديرية تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريا وعلميا واجتماعيا، من خلال أعمال مختلفة وأنشطة متنوعة وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومثرية للمعرفة الإنسانية، وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام أبرز العلماء المتخصصين والشخصيات من أقطار مختلفة، ينظرون في الأعمال المرشحة لاختيار الفائزين في جميع الأفرع وفقا للضوابط التي وضعتها الأمانة، فيما تضم لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام مجموعة من العلماء والقيادات الإسلامية.
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