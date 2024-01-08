توعية أبناء شهداء الواجب بمخاطر داء السكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أمس محاضرة توعوية لأبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الـ5، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ويستمر حتى 11 يناير الحالي بمنطقة جازان. وشملت المحاضرة رسائل توعوية حول مخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة، وقياس العلامات الحيوية، ورفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناق لدى الكبار والأطفال.

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