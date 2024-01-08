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توعية أبناء شهداء الواجب بمخاطر داء السكري

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أمس محاضرة توعوية لأبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الـ5، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ويستمر حتى 11 يناير الحالي بمنطقة جازان.

وشملت المحاضرة رسائل توعوية حول مخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة، وقياس العلامات الحيوية، ورفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناق لدى الكبار والأطفال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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