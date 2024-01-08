شكرا لقرائتكم خبر ضبط 600 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبطت عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية، تقدر كميتها بـ600 عبوة في أحد منافذ البيع بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأوضحت أنها رصدت المنتجات المخالفة خلال جولات الرصد والتقصي، التي تنفذها على منافذ بيع مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك بهدف التحقق من نظامية المنتجات المتداولة.

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة.

كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصا على صحة المستهلك وسلامته.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو خلال تطبيق «طمني».