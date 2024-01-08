شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الكتاب والقراء يستقطب 95 ألف زائر خلال أيامه الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان «الكتاب والقراء» الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة 4 - 10 يناير الحالي في المركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط، حضورا لافتا خلال الأيام الثلاثة تجاوز الـ95 ألف زائر من مختلف الأعمار والاهتمامات بحسب الإحصاءات الرسمية للمهرجان.

ويهدف المهرجان إلى دمج المجتمع ثقافيا بين الأدباء والنخب الثقافية، وجميع فئات المجتمع.

وأوضح مدير إدارة قطاع الأدب بالهيئة خالد الصامطي أن المهرجان يضم 4 مواقع رئيسة هي «الصرح» التي تحتوي على معرض مصغر للكتاب والمسرح الذي تقام فيه الأمسيات الشعرية، وبعض الندوات والمسرحيات، والحفلات الفنية المصاحبة للمهرجان، أما القسم الثاني «المطل» فخصص للندوات والمناظرات واللقاءات لعدد من الأدباء والشعراء من داخل المملكة وخارجها، والثالث «الفناء»، حيث يجد الزوار ما يلبي رغباتهم من المطاعم والمقاهي والمسرح الرئيسي، والحفلات الفنية، والفنون الشعبية، والتجارب التفاعلية؛ لفئات الأطفال أو الكبار.

وأكد أن المهرجان الحرص على دمج المجتمع في الفعل الثقافي من خلال اللقاءات المباشرة بالأدباء والشعراء والفنانين، والتفاعل مع طروحاتهم، وإثراء النقاشات معهم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج المواد الأدبية بقوالب فنية مبسطة وجاذبة للجمهور، وإتاحة الفرصة للحرفيين وأصحاب المواهب الفنية، ومقدمي الأكلات الشعبية للمشاركة من خلال أركان خاصة به.

وأتاح المهرجان لزواره فرصة التفاعل، من خلال الإسهام في حل لغز مسرحي مستوحى من الروايات والأدب العربي والعالمي، خصصت فيه غرفة تتضمن مكتبة في مجلس منزلي، وفيها ورقة ينطلق منها حل اللغز، في محاكاة لأدب الغموض والجريمة، كما خصص المهرجان أركانا للتعريف بحياة بعض الرحالة والأدباء السعوديين، إضافة إلى ركن خاص بـ «الكتب المعلقة» يستعرض فيه كتبا معلقة تبرز الفن والأدب بأسلوب فني جاذب للزوار الذين يحرصون على التقاط صور تذكارية في الموقع.

أركان للتعريف بحياة الرحالة والأدباء السعوديين: