تراند اليوم : ملفقة ولا أساس لها من الصحة.. دارة الملك عبد العزيز تحذر من تداول قصيدة منسوبة لـ"فرحان بن مرخان" عن نسب الأسرة المالكة

صحيفة الخليج 365: كشفت دارة الملك عبدالعزيز حقيقة قصيدة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي متداولوها أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود.

فرحان بن مرخان

وقالت خلال بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:" لاحظت دارة الملك عبدالعزيز، تداول قصيدة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان.

الأسرة المالكة

وتابعت: يدعي متداولو هذه القصيدة أنها تعود إلى أحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وأنها تروي نَسَب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتها في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة.

قصيدة ملفقة

وأردفت: تود دارة الملك عبدالعزيز أن توضح أن القصيدة المشار إليها منحولة وملفقة ولا أساس لها من الصحة، وأن القصيدة منسوبة لشخصية وهمية، والقصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدون في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية، وأن اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.

شخصية وهمية

وأضافت: بناء عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز، من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكا صارخا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها.