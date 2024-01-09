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تراند اليوم : بالفيديو: مختص يكشف عن كمية السعرات الحرارية والقيمة الغذائية في 3 بيضات.. وينصح المصابين بمرض القلب والشرايين أخذ الحيطة لهذا السبب

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص في التغذية وليد الشعيبي، عن كمية السعرات الحرارية والقيمة الغذائية في 3 بيضات والفئة الممنوعة من تناوله.

وقال الشعيبي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": وزن الثلاث بيضات يسجل 200 جرام، موضحا: السعرات الحرارية لهم 286 سعرة حرارية، والبروتين 25.4 جرام والكارب 0.2 جرام والبيورين 0.4 جرام.

وأكمل: الدهون 19 جرام، والكوليسترول 540 ملي جرام، والصوديوم 248 ملي جرام، إضافة إلى مجموعة مساندة من الفيتامينات والمعادن.

وزاد: لحرق 286 سعرة حرارية تحتاج إلى 30 دقيقة مشي أو جري، مبينا: البيض المسلوق آمن لمرضى النقرس والسكر، ولكن مرضى القلب والشرايين يجب أخذ الحيطة والحذر بسبب نسبة الدهون والكوليسترول المرتفع والصوديوم أيضاً.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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