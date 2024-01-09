تراند اليوم : بالفيديو.. مستشارة أسرية تكشف عن تصرف تفعله المرأة بعد خلافها مع زوجها يقلل من قيمتها

صحيفة الخليج 365: قالت المستشارة الأسرية رامية الغامدي، إن كثرة خروج المرأة من المنزل أثناء الخلافات مع زوجها يدمر الأسرة مستقبلا ويجعل غضبها ليس له قيمة لدى زوجها.

تشتت وعدم راحة

وأضافت الغامدي عبر برنامج سيدتي، إن المرأة لن ترتاح خلال تواجدها في بيت أهلها وسيكون هناك تشتت بسبب الأطفال.

ترك المرأة منزل زوجها

وَنصحت بأنه وقت الخلاف الزوجي حتى في حال وصل إلى الطلاق ليس من المفترض أن تترك المرأة منزلها بل تذهب لغرفتها وعملها وتعيش حياتها طبيعي ومع الوقت ستحل المشكلة.

زيادة المشاكل

وأوضحت الغامدي أن ترك الزوجة للمنزل يزيد المشاكل والزعل، قائلة: إذا الزوج يريد الخروج في سلامته لكنك ظلين في بيتك.