تراند اليوم : ما هي مؤشرات القلب السليم؟.. أخصائية تجيب!

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية أمراض القلب، الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، عن عدة مؤشرات للقلب السليم.

ضغط الدم

وقالت في مقابلة مع Gazeta.Ru، إن أول مؤشر للقلب السليم هو مستوى ضغط الدم. المثالي أقل من 120\80 والطبيعي أقل من 130\85 ملم عمود زئبق، مشيرة إلى أنه إذا كان المؤشر 130-139\85-89 ملم عمود زئبق، فيعتبر مرتفعا، ويشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

ضربات القلب

وأوضحت الطبيبة أنه يمكن تقييم صحة القلب من خلال النبض، مبينة أن معدل ضربات قلب الشخص السليم في حالة الراحة، أقل من 80 نبضة في الدقيقة، وإذا لم يكن الشخص رياضيا ونبضه في أثناء الراحة أقل من 60 نبضة / دقيقة، فعليه إجراء الفحص اللازم.

مستوى الكوليسترول

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مستوى الكوليسترول في الدم دون 5 مليمول\ لتر، قائلة: "يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يشكل لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية، أقل من 3.0 مليمول / لتر، ويجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد HDL أعلى من 1.2 مليمول / لتر لدى الرجال وأكثر من 1.0 مليمول / لتر لدى النساء".

مستوى الغلوكوز

وأكدت أن مستوى الغلوكوز على معدة فارغة يجب أن يكون أقل من 5.5 مليمول \ لتر لعدم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت: "إذا كان الشخص يشعر بالتعب في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية البسيطة، مثل: صعود السلالم، أو الذهاب إلى المتجر، أو التعب المفاجئ، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلات في القلب".

وتشير الدكتورة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يعتمد أيضا على التغذية والنوم والعادات السيئة والتدخين والإفراط في استهلاك الكحول.