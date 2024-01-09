تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يوجه 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين 

صحيفة الخليج 365: وجه الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين.
وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين وتشمل:
1-كن متواضعاً واطلب الإذن في الكلام يعني لا تدخل في الموضوع مباشرة ولكن قل مثلاً "عندي إضافة في هذا الموضوع".
2- لا تتحدث عن نفسك وعن إنجازاتك كثيراً؛ فهذا أكبر خطأ تقترفه في حق نفسك.
3- احرص أن تكون نبرة صوتك هادئة ولا تكون مزعجاً.
4- ركز في حديث من تتحدث معه أي لا تنشغل بأشياء جانبية عند حديثك مع أي شخص وكن منصتا.
5- اضبط حركاتك عند حديثك مع بعض الأشخاص.