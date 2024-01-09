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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يوجه 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين 

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صحيفة الخليج 365: وجه الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 نصائح لتحسين أسلوب كلامك أمام الآخرين وتشمل:

1-كن متواضعاً واطلب الإذن في الكلام يعني لا تدخل في الموضوع مباشرة ولكن قل مثلاً "عندي إضافة في هذا الموضوع".

2- لا تتحدث عن نفسك وعن إنجازاتك كثيراً؛ فهذا أكبر خطأ تقترفه في حق نفسك.

3- احرص أن تكون نبرة صوتك هادئة ولا تكون مزعجاً.

4- ركز في حديث من تتحدث معه أي لا تنشغل بأشياء جانبية عند حديثك مع أي شخص وكن منصتا.

5- اضبط حركاتك عند حديثك مع بعض الأشخاص.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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