انت الان تتابع "الخريف" يعلن: المملكة ترفع تقديراتها لثرواتها المعدنية من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 7:44 صباحاً

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن "تقديراتنا لقدراتنا المعدنية غير المستكشفة ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار؛ أي بما يعادل 90%". وأكد "الخريف" أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع في مؤتمر التعدين تبلغ 75 مليار ريال. وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الـ3: أن القدرات المعدنية غير المستكشفة في المملكة ترتفع بمعدل 90%؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مبادرات في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار.

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