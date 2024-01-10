برامج بيئية مشتركة بعسير

وشهد اللقاء الاتفاق بين الإدارتين على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجالات البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والإرشاد الزراعي، وغيرها من البرامج التوعوية ذات العلاقة.
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، حيال تفعيل التنسيق الأفقي بين كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة.
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