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برامج بيئية مشتركة بعسير

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استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، بمقر الفرع الرئيسي بأبها مدير عام إدارة التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا.

وشهد اللقاء الاتفاق بين الإدارتين على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجالات البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والإرشاد الزراعي، وغيرها من البرامج التوعوية ذات العلاقة.

وتأتي هذه اللقاءات تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، حيال تفعيل التنسيق الأفقي بين كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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