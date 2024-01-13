تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث الجوازات يكشف عن شروط سفر المواطنين إلى دول الخليج

صحيفة الخليج 365: كشف متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي، عن شروط السفر إلى دول الخليج.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " يشترط أن يلتزم المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة التقييد بأنظمة وقوانين الدولة المراد السفر لها، وأهمية مراعاة صلاحية وثيقة السفر سواء جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول الخليج، حيث يشترط أن لا تقل الصلاحية عن 3 أشهر عند السفر للخليج، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر إلى بقية الدول، كما أن

سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.

وتابع: "المقيمين في المملكة ، عند مغادرتهم المملكة لحضور فعاليات كأس أمم آسيا في دولة قطر يشترط وجود تأشيرة سفر جارية الصلاحية وأيضا جواز سفر جاري الصلاحية ومراعاة ما يتطلب من اشتراطات في قطر.

وأضاف: "ندعو جميع المسافرين إلى قطر للتعاون مع الجهات المختصة سواء في المملكة أو قطر والالتزام بالتعليمات والأنظمة.