مشاريع تنموية لرفع جودة الحياة في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال 2023 كثيرا من المشاريع الحيوية والتنموية بمليجة، لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى وجودة الطرق، واستمرارا لأعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، وبرامج أنسنة المدن، وجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال شملت استكمال ردم وتسوية المخططات المنخفضة في مركز عتيق، وصيانة الشوارع والأرصفة، وسفلتة الطرق في مركزي مليجة وعتيق بشكل مدمج، واستبدال الأعمدة القديمة للإنارة في مليجة والقرى التابعة لها، وتطوير ممشى بطريق الملك عبدالعزيز، وكشط وإعادة سفلتة الطريق، إضافة إلى رفع كفاءة مستوى السلامة بالتقاطعات الرئيسة، لتحسين التدفق المروري وتقليل حوادث الطرق، وتحسين المشهد الحضري حول ملعبي مركزي انطاع والكهفة، وزراعة المناطق الخضراء.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجتها لتحسين الطرق والشوارع المهمة ورفع جودتها، لتحقيق رضا المستفيدين، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وروعي فيها أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المستخدمين، ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري، فيما تعكف على أعمال الدراسات والتصاميم، والتقييم لمشاريع أخرى خلال خطة شاملة، لتنفيذها مستقبلا والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء مليجة.

أبرز المشاريع