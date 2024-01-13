ضبط 18,538 مخالفا وإحالة 47,977 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 18538 مخالفا وإحالة 47977 لبعثاتهم الدبلوماسية، وترحيل 9927، خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير 2023.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- 18,538 إجمالي عدد المخالفين
- 11,047 مخالفا لنظام الإقامة
- 4299 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 3192 مخالفا لنظام العمل
- 851 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية
- 40 % منهم يمنيو الجنسية
- 59 % منهم إثيوبيو الجنسية
- 1 % جنسيات أخرى
- 55 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية
- 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل
- 54,549 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 47,977 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
- 1892 استكملوا حجوزات سفرهم
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