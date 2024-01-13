شكرا لقرائتكم خبر زيادة في المساحات الخضراء في المدينة بنسبة 360% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة بنسبة بلغت 360% خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2023، بداية من أغسطس وحتى ديسمبر، بسبب هطول الأمطار في هذه الفترة.

وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنورة في شهر أغسطس 2023م إلى 2863.4 كلم2 بما يمثل 1.9% من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيا مع زيادة هطول الأمطار، حتى سجل المركز في نهاية شهر ديسمبر من 2023م وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13,194.5 كلم تغطي 8.7 % من إجمالي مساحة المنطقة.

وينتشر الغطاء النباتي في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث يتركز في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1,000 متر إلى 1,300 م غربي المنطقة، وفي المواقع شبه المستوية شرقي المنطقة لخصائص التربة فيها، وحسب توزيع المحافظات يتركز الغطاء النباتي شرقي محافظات العلا والحناكية، وشمالي محافظات ينبع وخيبر وبدر، وغربي محافظات المدينة المنورة ومهد الذهب، ووسط محافظة وادي الفرع.

أهداف المركز: