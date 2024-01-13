شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير للأهالي: لاتنتظرون مقابلتي ارفعوا السماعة واطلبوني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أمير عسير الأمير تركي بن طلال رسالة إلى مشائخ وأهالي محافظات المنطقة، ممن يحتاجون مساعدته في أي أمر.

وقال سمو الأمير لأهالي المنطقة: “لاتنتظرون مقابلتي حتى تبلّغوني عن ماتحتاجون..ارفعوا السماعة واطلبوني وأرد عليكم على طول ونخلص موضوعكم في لحظته”.

وأضاف: “لا تنتظر اللقاء كل شهرين، علمني في لحظتها ارفع السماعة واطلبني، على طول أرد عليك والرجال ما يطلع إلا وحنا مخلصين موضوعه”.

جاء ذلك ردا على مداخلة أحد الأعيان أثناء لقاء أمير منطقة عسير مشايخ القبائل والنواب.