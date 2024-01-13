تراند اليوم : بالفيديو : شاهد لحظة انتحار فتاة من الطابق الـ24 بفندق في الزمالك بمصر

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، لحظة انتحار فتاة من الطابق الـ 24 بفندق "فيرمونت" بالقاهرة.

وأبان موثق الفيديو، الفتاة وهي جالسة على حافة شرفة أحد الغرف بالفندق، وحاول أشخاص إنقاذها بواسطة حبل حتى لا تسقط.

و بدأت الفتاة تلتقط الحبل ونزلت من الحافة، وبدأت عملية سحبها، ولكنها لم تتمكن من ضبط نفسها وسقطت على الفور.

ويبدو من المقطع أن الفتاة كانت مصممة على الانتحار، لأسباب غامضة ومجهولة.

وأكدت جهات أمنية مصرية، أن النيابة طالبت بالتحفظ على كاميرات مراقبة الفندق، وأصدرت أمرًا باستدعاء مدير الأمن الإداري بالفندق الذي وقع فيه الحادث.

كما أوضحت الجهات الأمنية أنه تم استدعاء شهود العيان الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث، لسماع إفادتهم.