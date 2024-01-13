تراند اليوم : أول رد من رئيس الوزراء الإسرائيلي على محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

صحيفة الخليج 365: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رفع جنوب أفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .

محكمة العدل الدولية وردع إسرائيل

وقال نتانياهو في خطاب تم بثه عبر التليفزيون: إن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة "حتى تحقيق النصر الكامل" وفق تعبيره.

وواصل : "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي (المدينة الهولندية حيث تقع محكمة العدل الدولية) ولا محور الشر. لا أحد".

عدم توقف الحرب

وأكد : أن الحرب في غزة لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

القضاء على كتائب حماس

وأوضح أن الهجوم العسكري على غزة "قضى بالفعل على معظم كتائب حماس" في القطاع الفلسطيني المحاصر ، والذين نزحوا إلى شمال غزة لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قريبا".

وتابع نتانياهو: "هناك قانون دولي ينص ببساطة على أنه إذا أبعدت سكانا لا تسمح لهم بالعودة ما دام الخطر قائما. والخطر قائم. يدور قتال هناك (في شمال غزة)".