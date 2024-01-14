وتضم الفعاليات، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعًا وعدد من الأسر المنتجة، أركانًا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة، لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.
ويحرص فرع الوزارة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامًنا مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق سوق المزارعين في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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