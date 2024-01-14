انطلاق سوق المزارعين في المدينة المنورة

انطلقت، الجمعة، فعاليات «سوق المزارعين» بجادة قباء في المدينة المنورة، بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي وأمانة المدينة؛ لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وإبراز المحاصيل التي تشكل ميزات نسبية للمنطقة.

وتضم الفعاليات، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعًا وعدد من الأسر المنتجة، أركانًا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة، لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.

ويحرص فرع الوزارة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامًنا مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين.