انت الان تتابع تزامنًا مع قرب انطلاق مهرجان الصقور.. طرح 32 موقعًا استثماريًا في "طريف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 11:31 صباحاً

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً ببلدية محافظة طريف، اليوم الأحد، 32 موقعًا استثماريًا "مؤقتًا" بمهرجان الصقور. جاء ذلك تزامنًا مع قرب انطلاق المهرجان في نسخته التاسعة بالمنطقة. وشمل الطرح ستة مواقع لبيع المأكولات والمشروبات "فود ترك"، وموقعًا للألعاب الترفيهية، وآخر لسوق شعبي، وثلاثة مواقع للجلسات "VIP"، و21 موقعًا لرواد الأعمال وأصحاب المطاعم والمقاهي. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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