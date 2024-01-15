تراند اليوم : أول إجراء من نادي تركي تجاه محترف إسرائيلي في صفوفه احتفل بعد تسجيل هدف بمرور 100 يوم على اجتياح غزة

صحيفة الخليج 365: قرر نادي "أنطاليا سبور" التركي، فسخ عقد محترف الفريق اللاعب الإسرائيلي "ساغيف جيهزكيل"، بعدما قام بحركة تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة، أثناء مباراة بالدوري التركي.

وأثار اللاعب الإسرائيلي حالة من الغضب في تركيا، بعدما احتفل بهدفه في إحدى المباريات، حيث قام برفع يده مدو ن عليها عبارة "100 يوم على 7 أكتوبر وبجانبها رسم نجمة بلاده ".

ومن جهته، قال رئيس نادي "أنطاليا سبور" سنان بوزتيبي، إن القيم الوطنية فوق كل شيء، و بغض النظر عن ما يقدمه اللاعب للفريق، تم فسخ عقده.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أصدر وزير العدل التركي، بيانًا، اتهم فيه اللاعب الإسرائيلي بالتحريض على الكراهية والعداء علنًا.