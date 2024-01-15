انت الان تتابع زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبالة ساحل تونغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 6:21 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بُعد 168 كيلومترًا من منطقة أوهونوا، وعلى عمق 10 كيلومترات". ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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