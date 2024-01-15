تراند اليوم : صديق للمزارع.. الحياة الفطرية تكشف عن عقوبة صيد حيوان غرير العسل

صحيفة الخليج 365: كشف المركز الوطني للحياة الفطرية، عن عقوبة صيد حيوان غرير العسل.

وأوضح المركز، أن 80000 ألف ريال غرامة صيد "غرير العسل" الذي يُعتبر صديقاً للمزارع كونه يتغذى على الآفات الزراعية من قوارض وحشرات، لافتا إلى أن غرير العسل هو حيوان مفترس، يتميز بجلده السميك، يعيش في الأودية والسهول والمناطق الجبلية في معظم مناطق المملكة.

وأشار: غرير العسل يسمى الراتل والضربان، مبينا أنه حيوان مفترس يفرز رائحة منفرة بواسطة الغدد العجزية كوسيلة دفاع من الأعداء الطبيعيين.

تابع: طول غرير العسل يتراوح ما بين 60 إلى 70 سم، ووزنه يتراوح بين 4 إلى 10 كيلوجرام، موضحا أنه يتكاثر صغير واحد.