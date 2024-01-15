انت الان تتابع اتفاقية تعاون بين "الحسام المحدودة" و"مجموعة إثراء لخدمات الحجاج" لرفع مستوى خدمات الضيافة في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 4:53 مساءً

أبرمت شركة "الحسام المحدودة" اتفاقية مع "مجموعة إثراء لخدمات الحجاج"، وذلك للاستعداد المبكر لموسم الحج عام 1445هـ، وامتدادًا للمجهود المبذول في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خدمات الإعاشة والنقل، ورفع مستوى خدمات الضيافة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة أثناء رحلة الحج 2024. وجاء التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة، المنعقد خلال الفترة (08-11 يناير 2024)، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بحضور كل من: الأستاذ عبدالعزيز خوقير المدير العام لـ "شركة الحسام المحدودة" ونائب رئيس قطاع الحج والعمرة في شركة سياد القابضة والأستاذ محمد شاولي مدير الشؤون القانونية لـ "مجموعة إثراء لخدمات الحجاج". الأستاذ عبدالعزيز خوقير وتعليقًا على التوقيع، قال الأستاذ عبدالعزيز خوقير: "إنَّ شركتنا تسعى دائمًا إلى تأكيد دورها الريادي في توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، خاصة أنَّ شركة "الحسام" والتي تتبع لشركة سياد القابضة تُعدُّ واحدة من أبرز الشركات في قطاع خدمة الحجاج والمعتمرين"، مضيفًا: "نحن نعمل في مجال الحج والعمرة منذ أكثر من 65 عامًا، ولدينا من الخبرات والكفاءات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات التي تُرضي العملاء بمختلف فئاتهم". فيما أكَّد المهندس مهند خوقير المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، على أهمية الاتفاقية الموقعة التي تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من حيث الارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن الاتفاقية "تأتي في إطار سعينا لمنح زوار بيت الله تجربة مميزة لا تُنسى أثناء رحلة الحج، خاصة أن سياد تقدم خدمات كاملة لتصبح رحلة الحجيج المقدسة أكثر سهولة وراحة".

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