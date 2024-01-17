السعودية | الهيئة العامة للطرق تدشّن أكثر من 2400 كم من مشاريع الطرق خلال عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهد قطاع الطرق في المملكة حراكًا كبيراً وحيويًا خلال عام 2023، نظير المشاريع التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة من المملكة، وبطول إجمالي يقارب 2400 كم/مسار، ستسهم في دعم النهضة التي تعيشها المملكة، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق .

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن مشاريع الطرق المنفذة شملت عدة مشاريع منها؛ مشروع تنفيذ ازدواج جزء من طريق (الرياض / الرين / بيشة) بطول 161 كم، ومشروع ازدواج جزء من طريق (الرياض / خريص) بطول 68 كم، وجزء من المحول الشرقي للخرج بطول 27 كم، ومشروع ازدواج طريق (المجمعة / شقراء) بطول 23 كم، وتنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة جزء من طريق (الظهران / الجبيل) بطول 39 كم.

كما تم استكمال ازدواج طريق (الليث / مكة المكرمة) بطول 73 كم، ومشروع طريق مطار الطائف الجديد وربطه بوصلة سوق عكاظ بطول 14 كم، وتنفيذ مشروع ازدواج جزء من طريق (حضن / تربة) بطول 50 كم، واستكمال طريق (الفقعلي / المندسة / بواط) بطول 21 كم، وتنفيذ مشروع ازدواج جزء من طريق (بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع) بطول 130 كم، ومشروع ازدواج جزء من طريق (خميس مشيط / بيشة) بطول 14 كم، ومشروع ازدواج جزء من طريق (بيشة / سبت العلايا) بطول 18 كم.

يذكر أن هذه المشاريع نفذت بمواصفات ومعايير ذات جودة عالية، لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول للتصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP.