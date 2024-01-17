"حرس الحدود" يؤكد جاهزيته في منفذ سلوى لتسهيل حركة الراغبين في حضور البطولة الآسيوية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة لحرس الحدود جاهزيتها في تنفيذ مهامها لتأمين وتسهيل حركة عابري منفذ سلوى من المواطنين والمقيمين والسياح الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس آسيا 2023م بدولة قطر.

وأوضحت أن مهام حرس الحدود في المنفذ توفير الخدمات كافة، وتسهيل وتأمين حركة المسافرين، والتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المختصة.

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