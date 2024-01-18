شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. الهلال الأحمر يقدم 300 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

حملات توعوية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الساعات التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2032، 300877 ساعة تطوعية، وفّرت فيها الهيئة 2824 فرصة تطوعية، تنوعت ما بين تقديم الخدمة الاسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي الشريف.بالإضافة الي المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض والرياضية في المنطقة.كما نفذت الهيئة عددًا من الحملات التوعوية في المولات، والمشاركة في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظات جدة والقنفذة، والمناطق السياحية في محافظة الطائف.بالإضافة الي تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.وبلغ اجمالي عدد المتطوعين 9628، عدد الذكور 3875 وعدد الاناث 5753، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفي بلجون، أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية، لدفع مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة، يسهمون في بناء الوطن على جميع الأصعدة.ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات، من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.وأوضح أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات، منها الصحي والإنساني والرياضي والبيئي والتوعوي.وتستقطب الهيئة المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، للاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.