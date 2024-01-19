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تراند اليوم : أشهر صحفي رياضي في العالم يحسم الجدل ويوضح حقيقة فسخ الهلال لعقد اللاعب نيمار

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صحيفة الخليج 365: حسم أشهر صحفي رياضي في العالم والمختص في انتقال اللاعبين الإيطالي "فابريزيو رومانو" الجدل بشأن حقيقة فسخ نادي الهلال عقد اللاعب البرازيلي جونيور.

أخبار كاذبة

وأكد رومانو، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الهلال لم يفسخ عقد نيمار جونيور، ووصف التقارير الصحافية المتداولة بأنها "أخبار كاذبة".

لاعب أجنبي

وتابع: الهلال سيوفر مساحة في قائمة الفريق لرينان لودي كلاعب أجنبي مثل نيمار المصاب ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، وثم من المقرر أن يعود إلى الفريق.

مجال الانتقالات

الجدير بالذكر أن" فابريزيو رومانو " صحفي رياضي شهير على مستوى العالم يتابعه على منصة إكس أكثر من 19 مليون شخص، يُعد أحد أكثر المتخصصين الموثوق بهم في مجال الانتقالات في عالم كرة القدم.

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MO Nasa

MO Nasa

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