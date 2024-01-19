نيابةً عن خادم الحرمين.. "الخريجي" يشارك في افتتاح قمة "عدم الانحياز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 3:01 مساءً

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا. وتناقش قمةُ عدم الانحياز إيجادَ الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون المتعدّد الأطراف بما يعزّز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وحضر إلى جانبه مندوبُ المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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