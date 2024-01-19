قمة "عدم الانحياز".. "الخريجي" يلتقي نظيره الأوزبكي ووزير خارجية نيكاراغوا

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرام علييوف، اليوم، وذلك على هامش قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا، كما التقى وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا على هامش ذات القمة.

وجرى خلال اللقاءين، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى التعاون في العمل الدولي المتعدد، فيما حضر اللقاءين مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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