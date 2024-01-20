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"الفحص الدوري للسيارات": خلل تقني يعطل الربط مع المرور ووصول الرسائل

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت إدارة الفحص الدوري للسيارات، اليوم السبت، بوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور "الربط"، وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.
أوضحت الإدارة، أن الخلل خارج عن إرادتها وسيطرتها، مشيرة إلى أنه يجري حالياً متابعة الأمر وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت.
وقدمت الإدارة اعتذارها للعملاء المتأثرين بالخلل، مقدمة شكرها لتفهمهم. This is a Twitter Status
ارتفاع أسعار الفحص الدوري للسيارات إلى 100 ريال والإعادة بـ33
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الفحص الفني للسيارات

أكتوبر الماضي، شهد مركز الفحص الفني للسيارات في الدمام، طوابير طويلة امتدت لأكثر من كيلومترات، وذلك رغم إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري التي فرضتها الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة.

ورصدت "اليوم" امتداد طوابير الانتظار لدخول محطة الفحص الدوري في الدمام رغم وجود أكثر من 6 مسارات، حتى أن طول طوابير الانتظار وصل إلى كيلومترين من بوابة المحطة، ما فاجأ عددًا من المواطنين والمقيمين القاصدين للمحطة لفحص سياراتهم رغم وجود دورية مرورية للتنظيم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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