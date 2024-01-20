شكرا لقرائتكم خبر عن "الفحص الدوري للسيارات": خلل تقني يعطل الربط مع المرور ووصول الرسائل والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت الإدارة، أن الخلل خارج عن إرادتها وسيطرتها، مشيرة إلى أنه يجري حالياً متابعة الأمر وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت.
وقدمت الإدارة اعتذارها للعملاء المتأثرين بالخلل، مقدمة شكرها لتفهمهم. This is a Twitter Status
ارتفاع أسعار الفحص الدوري للسيارات إلى 100 ريال والإعادة بـ33
This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل— صحيفة اليوم (@alyaum) November 28, 2022
ارتفاع أسعار الفحص الدوري للسيارات إلى 100 ريال والإعادة بـ33
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الفحص الفني للسيارات
أكتوبر الماضي، شهد مركز الفحص الفني للسيارات في الدمام، طوابير طويلة امتدت لأكثر من كيلومترات، وذلك رغم إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري التي فرضتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ورصدت "اليوم" امتداد طوابير الانتظار لدخول محطة الفحص الدوري في الدمام رغم وجود أكثر من 6 مسارات، حتى أن طول طوابير الانتظار وصل إلى كيلومترين من بوابة المحطة، ما فاجأ عددًا من المواطنين والمقيمين القاصدين للمحطة لفحص سياراتهم رغم وجود دورية مرورية للتنظيم.
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