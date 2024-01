شكرا لقرائتكم خبر عن "الفحص الدوري للسيارات": خلل تقني يعطل الربط مع المرور ووصول الرسائل والان نبدء بالتفاصيل

الفحص الفني للسيارات

الدمام - شريف احمد - أفادت إدارة الفحص الدوري للسيارات، اليوم السبت، بوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور "الربط"، وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.أوضحت الإدارة، أن الخلل خارج عن إرادتها وسيطرتها، مشيرة إلى أنه يجري حالياً متابعة الأمر وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت.وقدمت الإدارة اعتذارها للعملاء المتأثرين بالخلل، مقدمة شكرها لتفهمهم. This is a Twitter Statusارتفاع أسعار الفحص الدوري للسيارات إلى 100 ريال والإعادة بـ33This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أكتوبر الماضي، شهد مركز الفحص الفني للسيارات في الدمام، طوابير طويلة امتدت لأكثر من كيلومترات، وذلك رغم إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري التي فرضتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



ورصدت "اليوم" امتداد طوابير الانتظار لدخول محطة الفحص الدوري في الدمام رغم وجود أكثر من 6 مسارات، حتى أن طول طوابير الانتظار وصل إلى كيلومترين من بوابة المحطة، ما فاجأ عددًا من المواطنين والمقيمين القاصدين للمحطة لفحص سياراتهم رغم وجود دورية مرورية للتنظيم.

للمزيد اضغط هنا.