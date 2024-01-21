شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع خبراء الفاو.. خطة لتطوير تربية النحل في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير تربية النحل

الدمام - شريف احمد - بحث خبراء من منظمة الفاو مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكةالمكرمة، نشر تقنيات تربية النحل الحديثة من خلال النحالين النموذجيين بالمنطقة، إضافة إلى تقييم حالة طوائف النحل وتقديم المشورة الفنية لمربي النحل النموذجين بشأن إدارة الندرة خلال فترة الشتاء.واجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، ونائبه المهندس وليد آل دغيس، مع وفد الخبراء الذي يضم خبير تربية النحل للعسل بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور نورو محمد، والخبير الميداني لتربية النحل عالي القرني.ناقش مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الشهري، مع الوفد الكثير من مستهدفاتهم في منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التنسيق مع النحالين النموذجيين وفنيي النحل على المستوى الميداني بالمنطقة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أنهم يسعون إلى الإسهام في تحقيق رؤية الوزارة في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر العيادات المتنقلة.وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.