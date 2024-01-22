السعودية | مدير شرطة تبوك يقلّد “العنزي” رتبة “عميد”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_علي العميري

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن مساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية والمالية العميد محمد بن سعد العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

ومن جهته هنأ مدير شرطة منطقة تبوك ” العميد محمد العنزي متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله. وأعرب العميد العنزي عن شكره وتقديره لمدير شرطة المنطقة سائلا الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.