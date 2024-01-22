شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة فنون الطهي تُعرّف بالأطباق الوطنية وطرق تحضيرها بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حطّت في منطقة الحدود الشمالية، القافلة التي أطلقتها هيئة فنون الطهي لتجوب مناطق المملكة، ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية، الذي يعرف بالأطباق السعودية الوطنية.
وقدم المعرض في محطته بمدينة بعرعر في مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، التعريف بالأطباق الوطنية الجريش والمقشوش، عبر عرض تفصيلي يقدم معلومات عن مكونات الأطباق، وطرق تحضيرها.
ويُعرف المعرض المتنقل بالطبق الوطني الجريش والحلوى الوطنية المقشوش، بجملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة، وذلك على مدى يومين في عدة مدارس بعرعر ، خلال فترة الصباح.
وقدّم المعرض التفاعلي المتنقل للطلاب والمعلمين، محتوى يُعرّف المستهدفين بمبادرة، روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق، وكذلك بالطبق الوطني الجريش، والحلوى الوطنية 'المقشوش.
وينظم معرض هيئة فنون الطهي المتنقل فعالياته على مدار سبعة أيام بعرعر، يومان في مدارس عرعر، وخمسة أيام في مجمع العثيم مول، بما يعزز الوعي بالتراث المحلي، ويزيد ارتباط المواطنين من جميع الأعمار، بما يشمل الناشئة والأطفال بالإرث الغذائي بالمملكة، عبر جملة من الفعاليات والأنشطة الجذّابة وعروض للطهي الحيّ التي تُمكّن الزوّار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيلٍ تعليميٍ للطهي التقليدي التراثي.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وإيجاد تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.
وقدم المعرض في محطته بمدينة بعرعر في مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، التعريف بالأطباق الوطنية الجريش والمقشوش، عبر عرض تفصيلي يقدم معلومات عن مكونات الأطباق، وطرق تحضيرها.
ويُعرف المعرض المتنقل بالطبق الوطني الجريش والحلوى الوطنية المقشوش، بجملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة، وذلك على مدى يومين في عدة مدارس بعرعر ، خلال فترة الصباح.
وقدّم المعرض التفاعلي المتنقل للطلاب والمعلمين، محتوى يُعرّف المستهدفين بمبادرة، روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق، وكذلك بالطبق الوطني الجريش، والحلوى الوطنية 'المقشوش.
وينظم معرض هيئة فنون الطهي المتنقل فعالياته على مدار سبعة أيام بعرعر، يومان في مدارس عرعر، وخمسة أيام في مجمع العثيم مول، بما يعزز الوعي بالتراث المحلي، ويزيد ارتباط المواطنين من جميع الأعمار، بما يشمل الناشئة والأطفال بالإرث الغذائي بالمملكة، عبر جملة من الفعاليات والأنشطة الجذّابة وعروض للطهي الحيّ التي تُمكّن الزوّار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيلٍ تعليميٍ للطهي التقليدي التراثي.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وإيجاد تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.