السعودية | “ريمات الرياض” تُوقع عقد شراكة مع solutions by stc لإنشاء مواقف ذكية للسيارات في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّعت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والمُمكّن الإستراتيجي للقطاع الخاص، عقد شراكة مع solutions by stc، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا محليًا وعالميًا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم؛ وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات ومدته 10 سنوات.​

ويحتوي المشروع، الذي تم توقيعه في أمانة منطقة الرياض، على 24 ألف موقف على الشوارع العامة والتجارية وما يتجاوز 140 ألف موقف مدار في الأحياء السكنية للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية؛ وذلك لضمان راحة ساكنيها، والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء.

ويشمل نطاق العمل توفير خدمات الرقابة والإدارة لهذه المواقف لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بهذه المواقف،​ وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وأفضل الممارسات التشغيلية العالمية للإسهام في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتطوير التجربة العامة لساكنيها وزائريها، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات المواقف العامة الذكية للسيارات من خلال تطبيق عناصر المدن الذكية، وتبني التقنيات الحديثة، وتهيئة البنية التحتية الخاصة بذلك. ​

وأكَّد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، أن هذه الخطوة التنظيمية ضمن إستراتيجية أمانة الرياض من خلال ذراعها التنموي شركة “ريمات الرياض للتنمية” والمُعلن عنها سابقًا، ستشكّل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة مواقف السيارات في المواقع الحيوية، إضافة إلى الإسهام في الحد من الوقوف العشوائي في الشوارع التجارية، ومنع تسرب السيارات إلى الأحياء السكنية المجاورة لها، وتحسين المشهد الحضري لعاصمة المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة وانسيابية الحركة لساكني وزائري منطقة الرياض.​

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله بن سليمان أبوداود، أن هذا العقد يمثل المرحلة الأولى من مشروع متكامل؛ يهدف لتنظيم المواقف العامة للسيارات في الرياض وتنفيذ إستراتيجية أمانة المنطقة التي ستشمل بناء وتطوير البنية التحتية للمواقف العامة للسيارات، من خلال إنشاء المواقف وتحسين الأرصفة وتوفير مسارات للمشاة، لافتًا إلى أن المشروع يعكس التزام الشركة بتحقيق تنمية مستدامة وتطورات محورية في الخدمات البلدية بالرياض، للإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي والتنموي لمشاريعها في المدينة.​

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc المهندس عمر النعماني، إلى أن الشراكة مع “ريمات الرياض للتنمية” ستمكن من توسع نطاق الأعمال فرصة الإسهام في تطوير وتحديث تجربة الخدمات العامة، ولضمان تقديم أفضل الحلول الذكية والتشغيلية لمواقف مدينة الرياض، ولذلك حرصنا على تأسيس تحالف عالمي مع أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال تشغيل المواقف وإدارتها. ​

يذكر أن أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات تعتمد على استخدامات التقنية الحديثة، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتطبيقات الجوال، وتحليل أنماط الاستخدام، ومعدلات الإشغال والمساعدة في تخطيط البنية التحتية المستقبلية، وتطوير سياسات التشغيل والاستخدام.

ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ مشروع المواقف العامة الذكية للسيارات العديد من المكاسب المباشرة وغير المباشرة من ضمنها الحد من وقوف السيارات العشوائي على الطرق العامة وضمان انسياب الحركة المرورية وتخفيف مناطق الازدحام، مما سيسهم على المدى المتوسط والطويل في تحسين المظهر الحضري للعاصمة الرياض، والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.​