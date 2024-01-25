السعودية | الموارد البشرية تُكرّم جامعة الملك عبدالعزيز لتميزها في تحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جامعة الملك عبدالعزيز، في حفل تكريم للجهات الحكومية المُتميزة أمس، وذلك لتحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.

ويأتي تكريم الجامعة لحصولها على نتيجة “جهة عالية الالتزام” في تقييم الالتزام بإجراءات توطين عقود التشغيل والصيانة ؛ ولتطبيقها لمعايير تقييم التميز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه.

وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أن ما حققته الجامعة من إنجازات تجاوزت المستهدفات في مجال التدريب والتوطين، ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال خلق الوظائف، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومنح أبناء الوطن الفرصة للمشاركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي للوطن.