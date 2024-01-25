السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بروناي دار السلام لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير بروناي دار السلام لدى المملكة داتو يوسف إسماعيل، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وثمن معالي الجبير خلال الاستقبال، الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيًا لهُ دوام التوفيق.