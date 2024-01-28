شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تطوير منظومة الطوارئ والكوارث بجدة والان نبدء بالتفاصيل

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تطوير مراكز الأزمات والكوارث

الدمام - شريف احمد - ترأس مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدكتور أحمد القثامي، بمقر أمانة محافظة جدة اليوم، ورشة عمل تطوير منظومة الطوارئ والكوارث، بحضور وكيل أمين جدة للخدمات المهندس رامي فقس، ومسؤولي إدارات الأزمات والكوارث في الأمانة.وخلال الاجتماع تم استعراض النموذج الإرشادي للوحدات الإدارية في المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، والهيكل التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتطوير مراكز الأزمات والكوارث في القطاع البلدي ومعالجة تحدياته.يهدف القطاع البلدي من خلال تطوير مراكز الأزمات والكوارث إلى المواءمة مع المتطلبات الوطنية وبرنامج التحول الوطني، والانتقال من العمل التشاركي إلى العمل التكاملي على المستوى الوطني، وكذلك الحد من تأثير الأزمات على المجتمع وإدارة الحدث بفعالية.إضافة إلى تعدد قنوات التواصل للاستجابة لسيناريوهات الأزمات والطوارئ، ورقمنة العمليات وأتمتة الإجراءات، ورفع كفاءتها وفق المعايير الوطنية والعالمية.يذكر أن معايير التطوير لمركز الأزمات والكوارث ترتكز على 3 جوانب تشمل، تجهيز المواقع والتقنيات المستخدمة والعمليات التشغيلية.