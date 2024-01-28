"الغامدي" يرأس وفد أمانة العاصمة المقدسة في الاجتماع الـ 61 لمنظمة المدن العربية

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محمد بن مسعود - الدمام - رأس نائب أمين العاصمة المقدسة ‏المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي، نيابةً عن أمين ⁧‫العاصمة المقدسة‬⁩، وفد ⁧‫أمانة العاصمة المقدسة‬⁩ لحضور الاجتماع الـ 61 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية.

‏يأتي ذلك باستضافة أمانة بغداد تحت شعار ‏"المدن المرنة مستقبل مستدام"، برعاية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبهدف تبادل الخبرات بين المدن العربية في مجال الإعمار والتنمية.

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