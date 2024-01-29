شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال خبراء التغذية أن الفراولة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والالتهابات التي تحمي الجسم من أمراض ومشكلات صحية متعددة.

وكشف الخبراء عن فوائد تناول الفراولة يوميا، حسب موقع "My Cleveland clinic" على النحو التالي:

1- خفض الكوليسترول

تناول 3.5 كوب من الفراولة الطازجة المقطعة شرائح يوميًا لمدة شهر، قد أدى إلى انخفاض إجمالي نسبة الكوليسترول لدى مرضى ارتفاع الكوليسترول بنسبة 5%، وتتضاعف النسبة إلى 10% عند تناولها لمدة شهرين.

2- ضبط سكر الدم

وفي دراسة فنلندية، فقد تبين أن الأشخاص الذين تناولوا الفراولة مع قطعة من الخبز الأبيض، أطلقوا أنسولين أقل بنسبة 26% مقارنة بتناول الخبز مع الخيار، كما تساهم الفراولة في سد الشهية عن تناول الحلويات.

3- خفض الدهون الثلاثية

يساعد تناول كوبين من الفراولة المقطعة شرائح يومياً قد يقلل من الدهون الثلاثية بنسبة 20%، والتي تسبب زيادة فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب.

4- تقوية جهاز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا رائعًا للحصول على فيتامين C الذي يحتاج الجسم إلى الحصول عليه من الطعام، لأنه لا يستطيع إنتاجه بنفسه.

5- الحفاظ على الذاكرة

مع التقدم في العمر، يمكن أن يفقد المخ جزءًا من وظائفه، وبالتالي،فإن تناول الفراولة يحارب التدهور الإدراكي وسوء معالجة البيانات وضعف القدرة على التفكير، لاحتوائها على مضادات الأكسدة والالتهابات بشكل كبير.